A vitória do Manchester United na Liga Europa ajudou a definir mais um pouco do que será a Champions do próximo ano. E com consequências que podem afetar diretamente Benfica e Sporting.

A equipa de José Mourinho garantiu automaticamente um lugar na fase de grupos e será colocada no pote 2, ao lado de FC Porto. Na qualidade de cabeças de série, os campeões nacionais poderão ser sorteados no mesmo grupo que os red devils.

Quanto ao Ajax, que terminou a liga holandesa na 2.ª posição, vai entrar na 3.ª pré-eliminatória. Caso passe, será cabeça de série no playoff, tornando-se num dos possíveis adversários do Sporting, que terá acesso direto a esta ronda e, quase seguramente, não será cabeça de série. Nesta altura, o cenário é este: Garantidos na fase de grupos

Pote 1 Pote 2 Pote 3 Pote 4 Real Madrid Barcelona Tottenham Feyenoord Bayern At. Madrid Basileia RB Leipzig Chelsea Paris SG Anderlecht Juventus B. Dortmund Benfica Manchester City Monaco FC Porto Spartak Manchester United Shakhtar

Garantidos no playoff (não-campeões):

Cabeças de série Não cabeças de série Indefinidos Sevilha Hoffenheim Sporting Liverpool Roma/Nápoles Garantidos na 3.ª pré-eliminatória (não-campeões):

Cabeças de série Não cabeças de série Indefinidos Dínamo Kiev Young Boys Club Brugge Ajax Nice Steaua CSKA Moscovo





Autor: Sérgio Krithinas