Continuar a ler

Rui Vitória prosseguiu depois a análise ao jogo. "A primeira parte foi de grande dinâmica com grande pressão sobre a equipa do Paços. Dificiultámos muito a saída da equipa adversária, que não teve oportunidades de chegar à nossa área. O ritmo não se consegue manter muitas vezes. O Paços conseguiu reagir e teve algumas saídas", frisou.



"Tivemos oportunidades suficientes para fazer um golo, mas acabou por não acontecer. O resultado acaba por ser isso. Mexemos para dar criatividade, velocidade, intensidade, as bolas andaram por ali, mas faltou empurrá-las para dentro. Foi o que faltou para dar corpo à exibição", acrescentou.



E nem o trabalho do adversário parece ser razão para o Benfica não ter marcado pelo menos um golo. "É evidente que foi um bloco baixo muito coeso na zona central. Por fora também bascularam bem. Tivemos a dinâmica que deveríamos ter neste jogo. Obrigámos o Paços a ficar remetido à sua área. Faltou a zona de finalização. Com poucas oportunidades, normalmente conseguimos concretizar. Desta vez não aconteceu. Faltou essa eficácia", concluiu. Rui Vitória prosseguiu depois a análise ao jogo. "A primeira parte foi de grande dinâmica com grande pressão sobre a equipa do Paços. Dificiultámos muito a saída da equipa adversária, que não teve oportunidades de chegar à nossa área. O ritmo não se consegue manter muitas vezes. O Paços conseguiu reagir e teve algumas saídas", frisou."Tivemos oportunidades suficientes para fazer um golo, mas acabou por não acontecer. O resultado acaba por ser isso. Mexemos para dar criatividade, velocidade, intensidade, as bolas andaram por ali, mas faltou empurrá-las para dentro. Foi o que faltou para dar corpo à exibição", acrescentou.E nem o trabalho do adversário parece ser razão para o Benfica não ter marcado pelo menos um golo. "É evidente que foi um bloco baixo muito coeso na zona central. Por fora também bascularam bem. Tivemos a dinâmica que deveríamos ter neste jogo. Obrigámos o Paços a ficar remetido à sua área. Faltou a zona de finalização. Com poucas oportunidades, normalmente conseguimos concretizar. Desta vez não aconteceu. Faltou essa eficácia", concluiu.

O Benfica não conseguiu melhor do que um nulo na visita a Paços de Ferreira, um resultado que não estava nas previsões dos benfiquistas e de Rui Vitória, que não tem dúvidas sobre o que falhou na sua equipa para voltar a Lisboa com os três pontos."Faltou materializar as oportunidades que tivemos. Fizemos uma primeira parte boa, mas no momento da decisão, na finalização, não fomos o que costumamos ser e fomos penalizados por isso. Mesmo até final tivemos mais bolas, poderíamos ter feito o golo, mas a falta de eficácia acabou por ser determinante", sublinhou o técnico benfiquista em declarações à SportTV.

Autor: Valter Marques