Rui Vitória vai promover domingo, no terreno do Aves, algumas alterações em relação ao onze que iniciou o encontro com o Manchester United. Além da forte possibilidade de voltar ao habitual 4x4x2, promovendo o regresso de Jonas, o treinador do Benfica também está a ponderar o retorno de André Almeida ao lado direito da defesa.

O internacional português, de 27 anos, não joga desde o passado dia 1, quando o Benfica empatou com o Marítimo (1-1), nos Barreiros. Seguiu-se a pausa para as partidas relativas à qualificação para o Mundial’2018 e a Taça de Portugal, um desafio que permitiu à equipa técnica dar minutos a Douglas tendo em vista a Liga dos Campeões, competição onde André Almeida se encontra castigado fruto da expulsão em Basileia.

No Algarve, o camisola 34 foi convocado mas acabou por não sair do banco de suplentes, uma vez que o brasileiro mostrou já ter pulmão para aguentar os 90 minutos. Frente ao red devils, na passada quarta-feira, o lateral emprestado pelo Barcelona voltou a cumprir todo o tempo de jogo e, como é natural, revela agora alguns sinais de fadiga, pois não realizou pré-época e, nas últimas semanas, vinha realizando um plano de trabalho específico. Maior consistência Outro fator para a decisão de Rui Vitória passa pelas características da partida com o Aves e, do ponto de vista defensivo, André Almeida ainda está à frente de Douglas – o jogador cedido pelo Barcelona vem sendo trabalhado nesse sentido. Apesar de não subir tanto no terreno, Almeida consegue dar mais consistência na marcação. Samaris vai terminar castigo Fora do leque opções para a deslocação à Vila das Aves está Samaris, que vai cumprir o seu último jogo de castigo. O grego foi suspenso na sequência de um incidente ocorrido com Paulinho, no jogo com o Sp. Braga para a Taça CTT, já após o apito final. O Benfica chegou a apresentar um recurso que acabou por ser indeferido pelo Conselho de Disciplina da FPF. Desta forma, o médio de 28 anos já estará disponível para o jogo com o Feirense.

Autores: João Soares Ribeiro e Pedro Ponte