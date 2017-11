Grimaldo foi titular, mas acabou por ser substituído aos 63 minutos, numa altura em que a equipa tinha o jogo controlado, já a pensar na deslocação ao terreno do FC Porto, na próxima sexta-feira. Embora o jogador não apresentasse qualquer limitação física, o técnico do clube da Luz retirou-o do encontro para dar lugar ao sérvio Zivkovic, tendo em conta os problemas físicos que têm afetado o espanhol nas últimas semanas.Recorde-se que o jogador, de 22 anos, tinha atuado a última vez no final de outubro, diante do Man. United, do qual acabou por sair lesionado. Neste momento, a situação parece estar bem encaminhada, mas, ainda assim, o treinador das águias prefere não correr riscos, pois pretende contar com o lateral a 100 por cento no clássico.Ontem, após o encontro, Grimaldo fez questão de agradecer "o apoio de todos os benfiquistas"que ajudaram à "grande vitória".