Rui Vitória faz questão de observar de forma regular jogadores habituados a atuar na equipa B do Benfica e ontem essa oportunidade voltou também a recair sobre os médios João Félix e Keaton Parks e ainda o lateral-esquerdo Pedro Amaral. O objetivo passa por acelerar a integração destes jovens na equipa principal, nomeadamente para que conheçam de perto os processos pretendidos pela equipa técnica e desta forma possam, quando necessário, integrar as opções do treinador do clube da Luz.Recorde-se que Keaton Parks já foi até utilizado na presente temporada, sendo ainda várias vezes convocado para os jogos da equipa. Algo que todos acreditam que a médio prazo venha também a acontecer ao criativo João Félix, um dos jovens mais promissores do Caixa Futebol Campus, que mais recentemente tem atuado no ataque ao título dos juniores.Além destes, há também outros jogadores que têm trabalhado às ordens de Rui Vitória, como é o caso de Ferro, Willock, Gedson ou Heriberto, miúdos que atuam na equipa secundária das águias.