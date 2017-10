O jogo entre Olhanense e Benfica não vai disputar-se em Olhão (será em Faro), mas a verdade é que Rui Vitória vai ao Algarve defrontar aquela formação algarvia pela quarta equipa desde que é treinador.

A primeira vez remonta à temporada de 2007/08, quando ainda representava o Fátima. Em Olhão, o treinador, que dava então os primeiros passos no futebol profissional, levou a equipa a um empate (1-1), sendo que, três épocas depois, regressaria a terras algarvias já a defender as cores do Paços de Ferreira. Nessa ocasião, em 2010/11, também não conseguiu melhor do que um nulo. Na época seguinte, já pelo V. Guimarães, o técnico perdeu o único jogo no estádio do Olhanense, por 1-0.

