Com Svilar (18 anos) e Bruno Varela (23) atualmente na luta pela titularidade – há ainda Júlio César e Paulo Lopes (39 anos) em fases descendentes das respetivas carreiras –, o Benfica procura garantir o futuro na baliza, mas as ‘quedas’ dos dois últimos também estão desde já acauteladas com a contratação de Vlachodimos, de 23 anos. O guarda-redes já assinou com as águias até 2023 e, tal como o nosso jornal adiantou oportunamente, só está apontado a ingressar na Luz no final da época. No entanto, está contratualmente previsto que a sua chegada seja antecipada já para janeiro próximo, precisamente numa ótica de qualquer ‘imprevisto’. Até agora, porém, o jogador não foi informado neste sentido.No entanto, tendo em conta o cenário de Júlio César, não é de excluir a possibilidade de Vlachodimos interromper já em breve o seu trajeto no Panathinaikos, onde vai sendo titular indiscutível, com 15 jogos.