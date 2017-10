A transferência de Odisseas Vlachodimos do Panathinaikos para o Benfica continua presa pelo acerto dos derradeiros pormenores, apurou Record. Daí que não seja certo que o guarda-redes, de 23 anos, viaje hoje para Lisboa, a fim de realizar os testes médicos e assinar contrato, válido para as próximas cinco temporadas.Entre os clubes está tudo acertado. O Benfica paga 1,7 milhões de euros, sendo que 255 mil euros vão diretamente para o Estugarda, anterior clube do internacional sub-21 alemão. Vlachodimos, esse, receberá um ordenado de 500 mil euros brutos.Os seus representantes ainda estão a discutir os derradeiros detalhes do negócio. A ideia é que o guarda-redes integre o plantel a partir de 2018/19.

Autores: S.M.