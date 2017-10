A transferência de Vlachodimos do Panathinaikos para o Benfica ficará paga na totalidade até ao final desta semana, apurou Record. Segundo algumas notícias veiculadas ontem pela imprensa grega, a SAD encarnada já teria mesmo enviado o valor acordado – 1,7 milhões de euros – para os cofres do emblema grego, mas, segundo as informações que recolhemos, o Benfica só realizou parte do pagamento e fê-lo poucos dias depois de o guarda-redes, de 23 anos, ter assinado contrato até 2023. A restante parte do dinheiro chegará a Atenas nas próximas horas.

Recorde-se que Odisseas Vlachodimos esteve três dias em Lisboa durante este mês para realizar exames médicos e assinar com os tetracampeões nacionais um contrato válido para as próximas cinco temporadas. Aos 23 anos, o guarda-redes internacional sub-21 alemão, de ascendência grega, é considerado um dos grandes talentos das balizas na Grécia. Face à frágil situação financeira do Panathinaikos, o Benfica conseguiu garantir os serviços do jovem futebolista a um preço considerado baixo.

Futuro Com Svilar de pedra e cal na baliza, Vlachodimos chegará à Luz, ao que tudo indica, apenas no próximo verão. Chegou a existir a possibilidade de o guarda-redes integrar o plantel encarnado já em janeiro, mas essa hipótese parece distante, até porque o Panathinaikos fez saber à SAD encarnada que pretendia mantê-lo na equipa durante toda a época. Com Júlio César e Paulo Lopes a caminhar para o final da carreira e Bruno Varela cada vez mais afastado das contas de Rui Vitória, Svilar e Vlachodimos asseguram o futuro da baliza. Tenta ajudar retoma do ‘Pana’ O Panathinaikos atravessa uma grave crise financeira que, nos últimos meses, tem-se alastrado à equipa principal, cujos resultados têm estado abaixo das expectativas. Certo é que Vlachodimos, titular da baliza do emblema de Atenas, tem sido peça fundamental e ajudado a equipa na retoma. Nos últimos três jogos, por exemplo, a equipa somou duas vitórias e um empate, sempre com Vlachodimos na baliza. O ‘Pana’ é 7.º na liga grega.

Autor: Pedro Ponte