Vlachodimos já está em Lisboa. O guarda-redes falhou o treino do Panathinaikos desta manhã para se deslocar à capital portugal onde já se encontra, comoapurou.O guardião já está em Portugal onde vai realizar os exames médicos e assinar um contrato com o Benfica válido para as próximas cinco temporadas. Para assegurar o concurso do internacional sub-21 alemão, a SAD encarnada vai pagar 1,7 milhões de euros ao clube grego. Deste montante 255 mil euros serão canalizados para o Estugarda devido aos direitos de formação.