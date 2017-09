Cantou-se "Benfica é nosso" numa AG quente na Luz

A Assembleia Geral do Benfica desta sexta-feira decorreu num clima de grande tensão e, com os ânimos mais exaltados, foi mesmo necessário um reforço policial para pôr cobro à contestação mais inflamada, inclusivamente com cadeiras a voar e confrontos.Apesar da aprovação das contas (relativas à época passada, em que se registaram, na ordem dos 44,5 milhões de euros e 253,5 milhões de euros, respetivamente), a reunião magna ficou marcada pela forte contestação aos atuais responsáveis do clube, com Luís Filipe Vieira e outros elementos a serem visados pelos sócios.