Sempre a somar



Coincidência, esta é mesmo: o triunfo sobre a equipa de Vasco Seabra aconteceu no dia do 100º jogo oficial do sérvio pelas águias. Fejsa, a quem também chamam o 'papa-títulos', está a cumprir a sua quinta época na Luz e parece não saber viver de outra forma, apenas a ganhar e conquistar provas. Foi sempre campeão no Benfica e, somando os clubes anteriores, vai em 10 campeonatos seguidos.

A receção ao Paços de Ferreira pode ser, desejam os adeptos do Benfica, o ponto de partida para a recuperação na classificaçãopois o jogo da Luz serviu para os encarnados voltarem aos triunfos. Nos próximos dias já não se falará da crise, até porque a equipa de Rui Vitória recuperou dois pontos em relação a um dos concorrentes ao título, neste caso ao Sporting, depois do empate dos leões em Moreira de Cónegos.Coincidência, ou talvez não – dirão os fãs do sérvio –, a vitória apareceu no dia de regresso de Fejsa ao onze. O médio não jogava desde a vitória benfiquista em Chaves, na 2ª jornada da Liga. Falhou, portanto, seis partidas, em todas as provas, ou seja, não esteve em campo durante o tal ciclo da crise: só duas vitórias nesse período, dois empates e as duas únicas derrotas da temporada.

Autor: Miguel Amaro