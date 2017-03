Continuar a ler

Ainda que não revele quaisquer detalhes deste acordo agora assinado, o Västeras adianta que já recebeu a primeira parte do acordo financeiro agora assinado, devendo receber verbas adicionais durante o presente ano. "Agora temos a oportunidade de nos voltarmos a focar no nosso objetivo, que é a Superettan, mas também pensar a longo termo, que passa pela subida à Allsvenskan, no máximo até 2021," concluiu.



O que estava em causa



Recorde-se que o desentendimento entre os dois clubes deu-se devido a interpretações divergentes relativamente ao acordo de transferência assinado em 2012. O Västeras entendia que tinha a receber 250 mil euros pelo facto de Lindelöf ter cumprido dez partidas na equipa principal, algo que o Benfica se negava inicialmente a pagar, por considerar que essa cláusula perdia a validade com a assinatura de um novo contrato com o jogador. A situação conheceu vários avanços e recuos, motivou a entrada da referida queixa na FIFA, que agora acaba por ser retirada.



Benfica 'deu' 10% ao Västeras



A informação proveniente do clube sueco surge um dia depois de o Benfica ter revelado, no seu Relatório e Contas, o compromisso de pagar 10% de uma mais-valia ao Västeras por uma eventual futura transferência de Lindelöf, o que poderá querer dizer que nesse relatório já constavam parte dos pormenores deste novo acordo.

Depois de muitos avanços e recuos, e até a entrada de um processo na FIFA, o Västeras anunciou esta segunda-feira, no seu site oficial, ter chegado a acordo com o Benfica no âmbito do desentendimento relativo ao defesa central Victor Lindelöf. Na sequência deste entendimento, o Västeras retira o processo que havia dado entrada na FIFA."Estamos muito satisfeitos por termos chegado a este acordo. O diálogo com o Benfica sucedeu tendo em vista os melhores interesses de todas as partes, incluíndo os do Victor Lindelöf. Tivemos o apoio importante do advogado Lars Nilsson, que também é juiz no TAS. A Federação Sueca também nos ajudou nesta questão", explicou Christina Liffner, vicepresidente do modesto emblema nórdico, que atua na segunda divisão do país.

