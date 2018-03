Continuar a ler

A verdade é que, com a chegada de Deulofeu ao Watford em janeiro, por empréstimo do Barcelona, Carrillo ficou sem espaço e não é titular desde o jogo com o Southampton, disputado a 27 de janeiro. Desde então, conta apenas mais três presenças em jogos da Premier League, nos quais contabilizou... 30 minutos. Com Marco Silva, o jogador tinha sido titular em 16 dos 23 encontros em que participou, sendo que o técnico, que já tinha trabalhado com o jogador no Sporting durante uma temporada (2014/15), chegou mesmo a afirmar publicamente que o clube tudo iria fazer para garantir a contratação definitiva no final desta época.



O Watford pode recuar na intenção de avançar para a contratação definitiva de André Carrillo, jogador que está emprestado pelo Benfica até ao final da temporada. Segundo as informações avançadas ontem pelo ‘Watford Observer’, o facto de o internacional peruano, de 26 anos, ter perdido espaço no plantel depois da saída de Marco Silva, no final de janeiro, poderá mesmo ser fundamental nesta decisão. Mas não só. É que, segundo relata o mesmo diário, Luís Filipe Vieira está intransigente e não abdica de receber 20 milhões de euros pelo extremo.Como o nosso jornal escreveu em tempo oportuno, Carrillo já manifestou vontade de continuar a representar o Watford na temporada. O empresário de La Culebra, Elio Casareto, esteve mesmo no nosso país no final do último ano para conversar diretamente com o presidente encarnado sobre essa possibilidade. O líder do clube da Luz revelou total disponibilidade para negociar mas, ao mesmo tempo, mostrou que ambiciona um significativo encaixe financeiro com um futebolista que até terá oportunidade para valorizar-se ainda mais no próximo verão, quando estiver a representar o Peru no Mundial.

Autor: Pedro Ponte