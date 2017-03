Continuar a ler

Falando do momento dos guarda-redes que constam da lista de Tite, refere que Alisson, da Roma, "também é jovem", mas notar que "Ederson tem jogado". "Espero que possa dar o salto, ficando no Benfica ou indo para outro grande clube. O normal, no que diz respeito aos guarda-redes, é que sejam experientes. Ederson é jovem e tem grande qualidade. Que continue nesta grande fase."



Wendell, lateral-esquerdo do Bayer Leverkusen , está a torcer pela qualificação do Benfica para os quartos-de-final da Liga dos Campeões. Estranho? Nem por isso. Nos encarnados, joga um "amigo", Ederson, com quem conviveu na seleção olímpica do Brasil. O futebolista divide-se e, elogios ao guarda-redes e ao tricampeões nacionais, que esta quarta-feira entram no estádio do Borussia Dortmund em vantagem (1-0), graças ao golo de Mitroglou, no desafio realizado a 14 de fevereiro."Vi o jogo [da primeira mão, na Luz] e gostei da exibição de Ederson. Tem muito talento e espero que continue evoluindo, para que conquiste logo, logo a titularidade da seleção principal", diz, à Antena 1, Wendell, 23 anos, comentando a convocação do camisola 1 das águias para os próximos compromissos dos canarinhos, Uruguai e Paraguai.

Autor: Nuno Martins