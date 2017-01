As notícias que davam conta do interesse de seis equipas da Premier League em Hélder Costa 'assustaram' o Wolverhampton, que agora estará disposto a antecipar-se a toda a concorrência e exercer já a opção de compra que tem acordada com o Benfica, no valor de 13 milhões de libras (15,1 milhões de euros).A informação é adiantada pelo 'The Sun', que revela a intenção do Wolves em avançar já para esse negócio, impedindo que outras equipas garantam o extremo, que tem sido um dos destaque do Championship esta temporada. Segundo o mesmo jornal, o negócio será feito de forma tão repentina que a ideia do Wolves passa por anunciar a transferência já na quarta-feira.Recorde-se que Hélder Costa está cedido pelo Benfica até final da temporada ao conjunto de Wolverhampton, no qual já disputou 28 encontros, com nove golos marcados.

Autor: Fábio Lima