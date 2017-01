Continuar a ler

Ola John também já saiu



Recorde-se que neste mercado de inverno o Wolves já havia prescindido de Ola John, extremo holandês que as águias voltaram a ceder, agora ao Deportivo Corunha. Para lá de Teixeira e Ola John, o Benfica também havia cedido no início da temporada o extremo Hélder Costa, jogador que, de todos os portugueses, tem sido o mais utilizado.

Bastante utilizado sob o comando de Walter Zenga, o médio João Teixeira viu a sua situação no Wolves mudar completamente assim que Paul Lambert assumiu o cargo de treinador do conjunto do Championship e, de acordo com a imprensa inglesa, a possibilidade de ser 'devolvido' ao Benfica - clube que o cedeu até final da temporada -, está em cima da mesa. A possibilidade foi adiantada pelo jornal 'Express & Star' e confirmada esta quarta-feira pelo próprio técnico."Em relação ao Teixeira, tenho de perceber o que podemos fazer. Recentemente vários jovens emergiram e a equipa tem jogado bem. Não há nenhuma questão relacionada com o seu trabalho nos treinos. O que sucede é que há outros jogadores à sua frente", explicou Lambert, citado pelo referido jornal.

Autor: Fábio Lima