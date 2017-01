Continuar a ler

"Quando ele pegou na equipa houve uma evolução na agressividade, no ritmo de jogo. Este ano, isso não aconteceu mas é um processo que necessita de tempo porque não é de um ano para o outro que se fazem as coisas, apesar de ser um excelente treinador. Jorge Jesus precisa de mais tempo, o que é difícil para os adeptos".



"Quando ele pegou na equipa houve uma evolução na agressividade, no ritmo de jogo. Este ano, isso não aconteceu mas é um processo que necessita de tempo porque não é de um ano para o outro que se fazem as coisas, apesar de ser um excelente treinador. Jorge Jesus precisa de mais tempo, o que é difícil para os adeptos".

Jogador livre, após acabar contrato com o Ratchaburi, da Tailândia, Yannick Djaló garante que não volta a jogar em Portugal "para já". Em entrevista ao 'Correio da Manhã', o jogador, que passou por Sporting e Benfica, assume ter propostas da "Rússia, EUA, Turquia, Qatar e Dubai", mas continua de olho no que se passa por cá."Vejo o Benfica forte, uma estrutura muito bem montada, uma máquina difícil de parar. O Sporting tem um plantel fantástico, como não tinha há muitos anos, com grandes nomes, só que neste momento as coisas não têm saído bem. Falta a bola entrar para a equipa ter mais confiança, ganhar dois ou três jogos seguidos com uma boa margem de vantagem para conquistarem confiança", afirmou, e aplaudiu o trabalho de Jesus no Sporting - treinador que o dispensou quando estava no Benfica - explicando o que está a faltar para que o atual técnico do Sporting faça pelos leões o que fez nos encarnados.

Autor: Sofia Lobato