Continuar a ler

O Sporting passa a contar com Carlos Nascimento e Yazaldes Nascimento como atletas da primeira linha e ainda pode apresentar uma estafeta de 4x100 metros bastante competitiva, através de Ancuiam Lopes, Francis Obikwelu e Ricardo Ribeiro.



O Benfica, por seu lado, acautelou-se em devido tempo renovando os contratos por 4 anos com as primeiras figuras como David Lima, Tsanko Arnaudov e Francisco Belo. O Sporting passa a contar com Carlos Nascimento e Yazaldes Nascimento como atletas da primeira linha e ainda pode apresentar uma estafeta de 4x100 metros bastante competitiva, através de Ancuiam Lopes, Francis Obikwelu e Ricardo Ribeiro.O Benfica, por seu lado, acautelou-se em devido tempo renovando os contratos por 4 anos com as primeiras figuras como David Lima, Tsanko Arnaudov e Francisco Belo.

Depois de Susana Costa, o Sporting prepara-se para receber outro atleta do Benfica. Trata-se do velocista Yazaldes Nascimento, de 31 anos, que até há dois anos era rei e senhor da prova de 100 metros.Nascido em São Tomé, Yazaldes foi sondado pelo Sporting em maio, tal como Record noticiou na altura. Mas o atleta não queria prescindir do seu técnico, João Abrantes, que trabalha no Benfica. O clube da Luz, por seu lado, não facilitou e não se mostrou interessado em prolongar o contrato com o velocista, que tem como melhor o registo de 10,16 segundos aos 100 metros, sendo o quarto português de sempre.

Autor: Norberto Santos