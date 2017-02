Continuar a ler

Suplentes: Roulaux (g.r.), Hattu, Tanriver, Teze, Catic, Gakpo e Konings.



Treinador: Geert Brusselers.



BENFICA - Fábio Duarte; Buta, Rúben Dias, Pedro Álvaro e Ricardo Araújo; Gedson Fernandes, Diogo Mendes e João Félix; João Filipe, José Gomes e Diogo Gonçalves.



Suplentes: Daniel Azevedo (g.r.), Nuno Gonçalves, Ricardo Mangas, Jorge Pereira, David Tavares, Tiago Dias e Mesaque Dju.



Treinador: João Tralhão.



No Philips Stadion, em Eindhoven, o encontro será arbitrado pelo romeno Radu Petrescu, auxiliado pelos compatriotas Radu Ghinguleac e Mircea Grigoriu. O 4.º árbitro é o holandês Jeroen Manschot.



João Tralhão e os seus jogadores procuram então, em primeiro lugar, assegurar uma vaga na fase da competição onde foram afastados nos últimos dois anos. No entanto, esta é uma prova na qual as águias já chegaram à final, em 2013/14, quando caíram frente ao Barcelona. Um sonho que todos querem repetir.



Em Eindhoven, o Benfica também procura com este ‘empréstimo’ fazer da prova uma montra onde pode apresentar algumas das maiores promessas da formação e nas quais a direção deposita as maiores esperanças. Esta fórmula foi já usada, com sucesso, na eliminatória anterior, quando as jovens águias eliminaram os dinamarqueses do Midtjylland, embora apenas na decisão dos penáltis.



Os juniores do Benfica contam com reforços de ‘luxo’ na visita ao PSV, onde vão tentar chegar aos quartos-de-final da Liga Jovem da UEFA. É mais um obstáculo que a equipa de João Tralhão tem de ultrapassar para repetir a presença na final, como sucedeu em 2013/14, e, para tal, contará com Diogo Gonçalves, Rúben Dias, José Gomes, Buta ou João Félix, elementos que, apesar da idade, atuam normalmente na equipa B.

4-5 Aurélio Buta remata de forma certeira.4-4 Piroe permite a defesa de Fábio Duarte.4-4 José Gomes não desperdiça. O PSV pode agora decidir tudo4-3 Soulas não desperdiça3-3 Diogo Mendes atira à trave. Benfica falha3-3 Lammers marca, mas Fábio Duarte esteve muito perto de conseguir travar o remate do avançado do PSV2-3 Gedson Fernandes coloca as águias d enovo em vantagem2-2 Sadilek engana Fábio Duarte1-2 Diogo Gonçalves bate de forma superior.1-1 Riga não treme e também acerta no alvo.0-1 - Rúben Dias marcaÉ o Benfica que começa com o capitão Rúben Dias.O Benfica volta a decidir o futuro na competição, na marcação de penaltis. Tal como aconteceu no playoff de acesso aos oitavos-de-final, as águias vão procurar superiorizar-se ao PSV e garantir a presença nos quartos-de-final.90'+4 - O árbitro apita para o final do tempo regulamentar. Seguem-se os penaltis.90'+2 - O PSV faz uma substituição sui generis, ao substituir os guarda-redes. O técnico dos holandeses já pensa na decisão por grandes penalidades.90'+1 - Vão ser jogados mais quatro minutos neste segundo tempo. Caso ninguém marque, até lá, o jogo será decidido através da marcação de grandes penalidades.89' - Sadilek responde com um remate de meia distância que sai com muito perigo, mas ligeiramente por cima da baliza de Fábio Duarte.89' - Diogo Gonçalves tem uma boa iniciativa, consegue entrar na área adversária, mas já em esforço vê o remate ser travado pela defensiva holandesa.86' - Sai o esgotadíssimo Jota e entra Mesaque Dju. A segunda alteração por parte de João Tralhão.83' - Nova alteração nos holandeses. Sai Lonwijk e entra Konings.74' - Jota vê amarelo.73' - EXCELENTE Fábio Duarte. Que defesa do guardião a remate de Lammers.69' - Ricardo Araújo vê amarelo e, caso o Benfica consiga o acesso aos quartos-de-final, irá falhar esse encontro.68' - David Tavares entra para o lugar de João Félix.67' - João Félix com muitas queixas. Vamos ver se o autor do golo do empate consegue manter-se no jogo. Mas será difícil.64' - Jota tenta surpreender no livre, mas o remate sai ligeiramente ao lado da baliza. Sinal mais para o Benfica, neste segundo tempo. Boa entrada dos pupilos de joão Tralhão.63' - Falta perigosa a favor do Benfica e novo amarelo para um jogador do PSV. Buta ia entrar com perigo na área holandesa e foi travado com falta por Gakpo.62' - Piroe punido com cartão amarelo, após entrada feia sobre Gedson.60' - Primeira alteração no encontro. Sai Verreth com queixas físicas e entra Gakpo.59' - Amarelo para Sadilek, após entrada dura sobre o guarda-redes das águias, Fábio Duarte, que já tinha a bola controlada.57' - Jota arrancou pela direita e ninguém o parou. Subiu até à área contrária, mas o remate saiu muito por cima.56' - Depois de Buta, amarelo para Gedson, pela mesma razão. Tentou atrasar a reposição de bola do encontro.54' - Diogo Gonçalves mais uma vez a desequilibrar pela direita, foi até à linha de fundo, fez um passe atrasado para João Félix, mas o avançado falhou o remate.53' - Aurélio Buta vê o cartão amarelo, o primeiro do encontro, ao tentar atrasar a reposição da bola em campo.51' - O Benfica entrou muito bem neste segundo tempo e agora foi Gedson a assustar com um remate de fora da área.47' - 1-1!!! O Benfica chega ao empate logo ao minuto dois deste segundo tempo. Bonita jogada do ataque das águias e João Félix dá o melhor seguimento a uma assistência de Diogo Gonçalves e remata sem hipótese para o guardião holandês.46' - Arrancou o segundo tempo e o Benfica vai agora procurar virar as contas da eliminatória. Não há alterações a registar.O jogo está prestes a recomeçar e as equipas já estão no relvado.45'+1 - O Benfica entrou melhor no encontro, mas não conseguiu manter esse ascendente ao longo do primeiro tempo. Os holandeses subiram no terreno e acabaram por chegar à vantagem já perto do intervalo. Há mais 45 minutos para jogar e o sonho mantém-se.44' - 1-0 para o PSV. Piroe, recebeu da melhor forma um passe longo de Obispo, aproveitou um deslize de Ricardo Araújo que ficou caído no relvado para rematar à vontade e fazer o primeiro. Fábio Duarte não poderia fazer mais.43' - Verreth, no corredor central, não pediu autorização e rematou de longa distância. Uma bola difícil para Fábio Duarte, mas o guardião das águias mostrou-se atento.41' - Agora foi Rúben Dias a evitar no último momento o remate dos holandeses que tinham tudo para fazer o primeiro.38' - Ambas as equipas vão procurando chegar com perigo junto das balizas adversárias, mas têm sentido sempre muitas dificuldades no último terreno do campo. As defesas parecem muito coesas nesta fase do encontro.29' - João Félix fica a queixar-se que foi travado em falta dentro de área, mas o árbitro romeno não considerou ter existido falta. Seguiu-se um remate de Buta, mas foi travado com facilidade pelo guarda-redes do PSV.25' - Neste momento, a equipa da casa parece ter ganho maior ascendente. Com mais bola, o encontro disputa-se agora no meio-campo benfiquista.18' - Que perigo para o Benfica... Jota apareceu dentro da área em excelente posição para abrir o marcador, mas o remate cruzado saiu ao lado da baliza de Van de Meulenhof.17' - Aurélio Buta tem sido uma dor de cabeça para os holandeses.13' - Depois de um domínio territorial claro do Benfica, o PSV parece ir equilibrando e a partida disputa-se agora mais a meio campo. Agora foi o médio Rigo a tentar a sorte de fora da área, mas a bola saiu ao lado do poste direito da baliza do Benfica.8' - As águias entraram sem medo e assumiram mesmo o encontro. Até ao momento, o guardião Fábio Duarte não passou de um mero espetador do encontro.5' - Boa iniciativa de Aurélio Buta, pela direita. Ganhou canto, após ser travado por um defesa da formação holandesa.2' - Sinal mais nestes para os pupilos de João Tralhão, nestes primeiro instantes. As águias parecem assumir o controlo e João Félix até já poderia ter criado perigo, mas falhou o remate já dentro da área. Primeiro canto para o Benfica, agora.1' - Arrancou a partida no Philips StadionEstá prestes a ter início o encontro no reduto da formação holandesa e as equipas preparam-se para subir ao relvado. O Benfica está a 90 minutos dos quartos-de-final.Van de Meulenhof; Abels, Soulas, Obispo (cap.) e Carolina; Sadílek, Rigo e Lonwijk; Piroe, Lammers e Verreth.