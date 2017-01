Yuri Ribeiro poderá ter depois de amanhã nova chance de ser chamado a atuar sob o comando de Rui Vitória. O canhoto, de 19 anos, já foi titular na última ronda da Taça de Portugal, contra o Real, e garantiu a confiança do técnico benfiquista para a posterior receção ao Vizela (Taça CTT). Agora, e frente a uma equipa que até já defrontou na presente temporada – vitória dos ‘bês’ por 1-0, no Seixal –, o jovem tem abertas as portas da titularidade, numa ótica de possível gestão do esforço físico dos laterais, em particular Nélson Semedo.Nos dois referidos encontros, a preocupação de Vitória foi precisamente fazer descansar o camisola 50, derivando André Almeida para a lateral-direita. Tanto frente a Vizela, como ante o Real, Semedo nem chegou a sair do banco de suplentes. Yuri, por seu turno, segue com ritmo, até porque depois do seu último contributo na equipa principal já foi titular na 2ª Liga contra V. Guimarães B e Cova da Piedade.