Yuri Ribeiro estreou-se esta época ao serviço da equipa principal do Benfica, entrando nas opções de Rui Vitória no jogo da Taça de Portugal, frente ao Real, e na receção ao Vizela a contar para a Taça CTT. Embora tenham sido momentos "únicos", o defesa recorda sobretudo este último."Jogar no Estádio da Luz foi um momento inesquecível, com o apoio de todos aqueles adeptos", recordou o jogador de 20 anos, à BTV, assinalando que continua a trabalhar diariamente para voltar a "merecer mais oportunidades".Chegar à equipa principal é um "sonho" cumprido, depois de ter chegado à formação do clube há cinco anos, onde se cruzou com Renato Sanches. "Se chegou onde chegou deve-se ao seu trabalho. Sempre foi muito dedicado em todos os jogos e treinos", frisou.