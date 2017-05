Continuar a ler

No Benfica, clube que representa desde 2009/10, Zelão conquistou quatro campeonatos Nacionais, quatro Taças de Portugal e seis supertaças.



"Isto é o reconhecer do trabalho que tenho vindo a fazer e penso que tenho correspondido às expectativas", disse ainda o jogador.



No Benfica, clube que representa desde 2009/10, Zelão conquistou quatro campeonatos Nacionais, quatro Taças de Portugal e seis supertaças."Isto é o reconhecer do trabalho que tenho vindo a fazer e penso que tenho correspondido às expectativas", disse ainda o jogador.

O central brasileiro Zelão, de 34 anos, renovou contrato com o Benfica por mais uma época, depois de ter conquistado este ano o seu quarto campeonato pela equipa de voleibol dos 'encarnados'."Estou a caminho da nona época e estou muito feliz por ter renovado com o Benfica, saber que este casamento continue a dar certo, com muita ambição e muitos títulos", disse o jogador em declarações à BTV.