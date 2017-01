O Zenit S. Petersburgo está interessado em Vitali Lystcov, central do Benfica que atua por empréstimo no Tondela. A informação foi prestada pelo empresário do jogador à imprensa russa.

"Há interesse do Zenit, o Vitali gostava de voltar à Rússia, especialmente para um clube de topo como o Zenit. Está emprestado ao Tondela, onde não se deu bem com o treinador e teve poucos minutos. Chegou um novo agora, talvez as coisas melhorem. Se os clubes chegarem a acordo, Lystcov ficará feliz por ir para o Zenit", afirmou Igor Timofeev.

Autor: Sérgio Krithinas