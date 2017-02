Continuar a ler

Muslin ainda confirmou que tem estado atento a todos os jogadores sérvios que jogam em Portugal e Espanha "através dos relatórios enviados por Dorovic", um dos seus colaboradores.



O selecionador da Sérvia, Slavoljub Muslin , está a fazer as derradeiras observações tendo em vista o jogo com a Geórgia, relativo à qualificação para o Mundial’2018, que será disputado no dia 24 de março. O técnico, antes de anunciar a convocatória, ainda vai ter algumas reuniões, mas não esconde a sua satisfação por ver Zivkovic a jogar com regularidade no Benfica."Ainda não tenho uma lista definitiva e ainda estamos a planear ir à Turquia ver o Vukavic – central do Konyaspor – que regressou após lesão. Também posso dizer que estou muito contente com o Zivkovic e o Markovic, que começaram a jogar nos respetivos clubes. Estou satisfeito com as opções que tenho", afirmou o treinador, de 63 anos, em declarações ao canal televisivo BN.