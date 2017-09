Andrija Zivkovic voltou a merecer a confiança do selecionador de Sub-21 da Sérvia, Goran Dorovic. O extremo do Benfica foi convocado para os jogos com a Macedónia (6 de outubro) e Rússia (10 de outubro) relativos à qualificação para o Europeu, que será disputado em Itália, em 2019.Na lista constam também os nomes de Jovic e Saponjic, dois jogadores vinculados ao Benfica, mas que se encontram cedidos ao Eintracht e Zulte Varegen, respetivamente. A concentração está marcada para o dia 2 de outubro, em Belgrado

Autor: João Soares Ribeiro