Guarda-redes – Júlio César e Paulo Lopes



Defesas – Luisão, Lindelöf, Eliseu, Jardel, André Almeida e Nélson Semedo



Médios – Fejsa, Filipe Augusto, Samaris, André Horta, Carrillo, Zivkovic, Salvio, Pizzi e Cervi



Avançados – Raúl Jiménez, Mitroglou e Rafa

O regresso de Andrija Zivkovic, ausente da partida com o Borussia Dortmund, por castigo, é a principal novidade dos convocados de Rui Vitória, treinador do Benfica , para a partida com o Sp. Braga , este domingo.Ederson e Jonas ficam de fora das opções. O guarda-redes brasileiro foi expulso diante do Arouca, na última jornada, e por isso Paulo Lopes segue para o Minho. Já o avançado não recuperou da lesão que o deixou de fora do jogo com o Borussia Dortmund, na Liga dos Campeões, e é baixa confirmada por Rui Vitória para esta partida no Minho

