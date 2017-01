Zivkovic avançou com um processo ao Partizan Belgrado reclamado uma verba a rondar os 11 mil euros. A informação é avançada pelo vice-presidente do clube sérvio, Vladimir Vuletic, que veio à imprensa explicar as dívidas deixadas pelo anterior presidente, Dragan Djuric, que atingem os 15 milhões de euros.



"O Zivkovic, depois de ter assinado um contrato milionário com o Benfica, um dos clubes mais ricos de Portugal, colocou uma ação contra o Partizan exigindo o pagamento de 11 mil euros", afirmou o advogado que lamentou a decisão do jovem, de 20 anos, por ter recusado a renovar e, deste modo, impedido o Partizan de haver realizado um importante encaixe financeiro com a sua transferência.