Os contratos de vários jogadores do Benfica foram revelados esta quarta-feira na internet, e, entre eles, está o de Andrija Zivkovic. Segundo é possível observar, uma das cláusulas do vínculo que liga o extremo sérvio aos encarnados refere que este receberá 3 milhões de euros assim que deixar a Luz para rumar a outro clube.Além deste 'prémio', é explicado ainda que o salário anual do camisola 17 aumenta consideravelmente de época para época. Depois de ter recebido 2,1 milhões de euros ilíquidos em 2016/17, primeira época ao serviço dos tetracampeões, o jogador poderá chegar aos 4,9 milhões caso ainda esteja no clube em 2020/21, época em que termina o atual contrato.Recorde-se que Zivkovic chegou aos encarnados a custo zero no verão de 2016, proveniente do Partizan, mas a verdade é que a SAD encarnada teve de pagar 6 milhões de euros relativos a serviços de intermediação do negócio, dos quais 5 foram para o pai, Jovica Zivkovic.

Autor: Pedro Ponte