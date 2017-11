Um ano e meio depois, Zivkovic foi chamado à seleção principal da Sérvia e não deixou créditos por mãos alheias, assinando uma exibição de encher o olho na vitória por 2-0 frente à China, o que lhe valeu vários elogios do selecionador Mladen Krstajic. "Haverá forte competição pela posição de extremos com Tadic e Kostic. Foi uma ótima revelação e ele mereceu. Tanto no Partizan, como no Benfica ou nas seleções jovens, já mostrou que tem um talento fantástico e será um dos jogadores do futuro", enalteceu.O jogador do Benfica atuou 30 minutos, o suficiente para ser o autor de uma assistência para Mitrovic e mostrou que tem uma palavra a dizer no que diz respeito à convocatória final para o Mundial’2018, na Rússia. Zivkovic ainda se encontra na digressão pelo Oriente, onde amanhã irá defrontar a Coreia do Sul, naquela que tem sido uma experiência positiva para aqueles que, como Zivkovic, têm poucas presenças na seleção. "Estou feliz que se tenham integrado bem e, para tal, os mais experientes foram importantes", sustentou Krstajic.

Autor: Valter Marques