Andrija Zivkovic foi chamado à seleção principal da Sérvia pelo técnico Mladen Krstajic, para o duplo confronto com China (dia 10) e Coreia do Sul (dia 14) e, aos jornalistas, à partida para o continente asiático, garantiu estar em boa forma, apesar da pouca utilização ao serviço do Benfica."Sinto-me em forma", começou por dizer o extremo, sublinhando a importância de a seleção balcânica "deixar uma boa imagem nestes jogos na Ásia". "Este Campeonato do Mundo significa muito para nós e temos de dar o máximo para ir de encontro às expectativas das pessoas", continuou.O camisola 17 dos encarnados, recorde-se, tem estado integrado na seleção sub-21 da Sérvia, voltando agora à equipa principal mais de um ano depois da última presença (junho de 2016): "É fantástico voltar à seleção. Estou muito feliz."

Autor: Pedro Ponte