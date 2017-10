Com a qualificação para o Mundial garantida, a seleção da Sérvia vai realizar uma digressão ao oriente na próxima paragem do campeonato e o selecionador, Slavoljub Muslin, pretende levar alguns jovens. Segundo o seu adjunto, Mladen Krstajic, Zivkovic tem lugar garantido. Já Svilar ainda deve esperar pela oportunidade de se estrear com a camisola do país do seu pai, Ratko.

"Jovens como Milinkovic, Savic, Marko Grujic, Zivkovic, Veljkovic, Maksimovi e Radonjic estão a ser observados. Em novembro, faremos duas partidas na Ásia, e o Muslin dará a oportunidade a estes jogadores para se mostrarem", afirmou Krstajic ao ‘Sportskacentrala’.

