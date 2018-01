O Boavista envia ainda esta manhã para o Conselho de Arbitragem uma exposição sobre a atuação do árbitro Hélder Malheiro no jogo de Vila do Conde. Os axadrezados ultimaram ontem o documento, que terá suporte de vídeo com os lances principais em que se sentem prejudicados, nomeadamente nos casos de um suposto penálti sobre Fábio Espinho, logo aos 2 minutos, bem como o do primeiro golo do Rio Ave, onde é registado o mau posicionamento do auxiliar que nunca poderia ter a certeza de que a bola desviada por Guedes entrou de facto na baliza.Por fim, é registada a falta sobre Espinho por parte de Rui Vieira e que resultou no amarelo ao médio por simulação e que implica um jogo de castigo a cumprir na próxima ronda.