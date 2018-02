Continuar a ler

Registe-se que na época passada, além do triunfo no campeonato, os vitorianos eliminaram ainda o Boavista da Taça de Portugal e este cofronto da 22.ª jornada, a partir das 20.15 horas, acrescenta igualmente o dado novo de ter as duas equipas muito próximas na tabela, algo nada usual nos últimos anos, em função da superioridade dos vimaranenses, que têm agora uma diferença de 2 pontos em seu favor: o V. Guimarães é 7.º com 29 pontos e o Boavista ocupa o 9.º lugar com 27.



Os confrontos entre axadrezados e vimaranenses já ganharam um lugar de destaque no futebol português e o deste domingo, no Bessa, tem um aliciante extra, uma vez que a equipa da casa perdeu os últimos 3 jogos frente ao rival de Guimarães e sempre por 1-2.A última vez que o Boavista ganhou ao Vitória foi na primeira época que marcou o regresso dos axadrezados ao mais alto patamar do futebol português, já lá vão quase 3 anos, precisamente a 8 de março de 2015, com um triunfo por 3-1. Desse jogo, resta apenas o senegalês Idris no plantel dos boavisteiros, sendo que o agora capitão também esteve nos tal recente histórico que a equipa de Jorge Simão tenta agora contrariar.

