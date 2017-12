Edu, avançado do Boavista de apenas 20 anos, faleceu dia 24 vítima de doença oncológica. O clube do Bessa colocou a bandeira a meia haste e fez um memorial junto ao estádio onde têm vindo a ser deixadas flores, velas, cachecóis e muitas mensagens solidárias. O presidente João Loureiro apelou a que mais pessoas se juntem à homenagem ao antigo jogador. "Para além do grande futuro que tinha como avançado, o Edu tinha enormes qualidades humanas. Quis o destino que não concretizasse o sonho dele, e também o nosso, de ser uma referência da nossa equipa", recordou o líder axadrezado, visivelmente emocionado.As mensagens de condolências não se fizeram esperar. Sporting, Benfica, Rio Ave, Chaves e Belenenses foram alguns dos clubes que se juntaram à dor dos axadrezados. O funeral de Edu Ferreira realiza-se amanhã às 10 horas.