Mateus falha o desafio por ter visto o quinto amarelo na última jornada, mas Jorge Simão acredita que "os outros jogadores vão dar resposta". "Se houver alteração é para melhorar", garantiu o técnico, que ainda deixou no ar a possibilidade de apresentar Idris na equipa titular.





Jorge Simão não quer repetir o que aconteceu na Vila das Aves (derrota por 3-0), onde acredita que a sua equipa teve "um jogo menos bom". Para o técnico do Boavista, o que o desiludiu foi "muito mais a exibição do que o resultado". A promessa que fica é de "voltar ao registo habitual" na receção ao V. Guimarães, este domingo à noite, pedindo por isso "nível máximo de concentração" aos seus jogadores para levar de vencida a equipa vimaranense.Quanto ao adversário, o treinador dos axadrezados confessou que a "rivalidade entre as equipas é moralizante". "O Vitória está na luta pela Liga Europa e pelo quinto lugar", relembrou. O registo dos últimos três confrontos entre ambos no Estádio do Bessa não é favorável para o Boavista, que perdeu todos. No entanto, para o técnico "esses registos são apenas dados que vivem nos livros". "São simples curiosidades históricas", atirou.