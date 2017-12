Continuar a ler

Já no início de dezembro, o Boavista tinha renovado contrato com Edu Ferreira, deixando uma mensagem de esperança na recuperação do avançado. "Edu é um dos jovens valores formado no Boavista e, apesar da infelicidade que presentemente o assola, o clube mantém renovada a vontade de prolongar a ligação contratual", escreveu o clube na ocasião.



«Nunca nos vai deixar»



No post partilhado na sua página de Facebook este domingo, o Boavista deixou uma homenagem ao jovem jogador.



"Edu partiu, mas nunca nos vai deixar! Compreender a partida pode ser algo muito difícil, principalmente quando a tristeza bate à nossa porta porque acabamos de perder um dos nossos. Dedicaremos este dia para relembrar os bons momentos que foram compartilhados. Que a dor da nossa perda possa ser diminuída a cada dia e que, daqui para frente, esta ausência se transforme em boas recordações e seja capaz de fortalecer ainda mais os laços da nossa família. O vazio que ficou jamais será preenchido nos nossos corações. Hoje, há mais uma estrela no Céu. Descansa em Paz, Edu!", pode ler-se naquela rede social.



À família enlutada e ao Boavista, Record endereça as mais sentidas condolências.







O ponta de lança do Boavista Edu Ferreira morreu, esta domingo, vítima de cancro. Eduardo Ferreira (conhecido por Edu), jovem de 20 anos, sofria de doença oncológica. O jovem avançado dos axadrezados lutava contra um cancro na perna direita, diagnosticado no início da época 2016/17 e motivou uma veedadeira onde de solidariedade no mundo do futebol.