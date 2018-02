Continuar a ler

Aliás, ao abrigo da manifestação de confiança no atual quadro de jogadores, não foi por acaso que ninguém foi contratado durante o mês de janeiro, altura em que houve também resistência aos vários interessados em jogadores como Raphael Rossi, Sparagna e Rochinha, os três exemplos mais significativos além de Yusupha, todos eles com contratos de longa duração e que, naturalmente, podem voltar aos olhos do mercado o final da temporada.



Renato Santos, agora já recuperado de uma lesão e de volta ao ativo nos últimos jogos, é outro dos elementos que a SAD boavisteira acusou interesse dos mais variados clubes, incluindo no mercado nacional.



Certo é que a SAD axadrezada espera realizar um bom encaixe financeiro no próximo defeso. Aliás, ao abrigo da manifestação de confiança no atual quadro de jogadores, não foi por acaso que ninguém foi contratado durante o mês de janeiro, altura em que houve também resistência aos vários interessados em jogadores como Raphael Rossi, Sparagna e Rochinha, os três exemplos mais significativos além de Yusupha, todos eles com contratos de longa duração e que, naturalmente, podem voltar aos olhos do mercado o final da temporada.Renato Santos, agora já recuperado de uma lesão e de volta ao ativo nos últimos jogos, é outro dos elementos que a SAD boavisteira acusou interesse dos mais variados clubes, incluindo no mercado nacional.Certo é que a SAD axadrezada espera realizar um bom encaixe financeiro no próximo defeso.

Yusupha continua a dar muito nas vistas no Bessa e é um dos elementos mais cobiçados do plantel, pelo que dificilmente o internacional da Gâmbia, filho do famoso Biri-Biri, avançado africano que ficou na história do Sevilha, vai permanecer nos axadrezados.Uma consequência natural do esforço que a SAD fez durante a reabertura do mercado de janeiro, onde a política reinante passou por segurar todos os ativos, oferecendo prioridade à estabilidade e confiança no plantel, com os resultados práticos que estão à vista, já que a equipa está no 6.º lugar da tabela com 30 pontos, consumando a época mais tranquila desde o regresso ao primeiro patamar do futebol português.

Autor: António Mendes