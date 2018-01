O Chaves desloca-se na próxima jornada ao Estádio da Luz com a possibilidade de bater um registo histórico que perdura há muitos anos. Com o triunfo diante do V. Guimarães, os flavienses somaram o oitavo jogo seguido sem perder no campeonato e igualaram o feito da temporada de 1989/90. Agora, diante do Benfica, essa marca pode ser ultrapassada, mas para isso o Chaves terá de sair ‘vivo’ da Luz, algo que não sucede desde 1988. Aliás, a formação de Trás-os-Montes nunca venceu no reduto dos encarnados para a Liga e pode, se o conseguir, fazer história de duas formas distintas.Em 17 jogos disputados entre o Chaves e o Benfica na Luz, os flavienses somam apenas dois empates e já não conseguem pontuar há 11 épocas. Será então preciso uma exibição de excelência para chegar à história, algo que os comandados de Luís Castro têm provado conseguir fazer. Ainda assim, o técnico prefere não se focar nos registos históricos e garante estar concentrado apenas em ajudar o clube diariamente. "É uma marca importante para o Chaves, mas não para mim. Não corro atrás de recordes, corro atrás de trabalho diário, de fazer o melhor pela instituição, mais nada, história é história, quero ficar ligado aos clubes pelo respeito que tenho pelos clubes e pelo respeito que gosto que tenham por mim", referiu Luís Castro sobre o assunto, ciente que na próxima jornada vão estar em confronto duas equipas com armas muito diferentes. O que não invalida a vontade de manter a série invencível e de bater o pé ao atual tetracampeão na sua própria casa.

Autores: José Miguel Machado e Paulo Silva Reis