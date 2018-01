Continuar a ler

Reforços à lupa



Francisco José Carvalho não escondeu que está a ser ponderada a contratação de algum jogador neste mercado de inverno, mas sublinhou que o mais importante é segurar a atual base. "Não estamos à procura de reforços de forma desenfreada. Estou contente com o plantel e vamos tentar, se possível, mantê-lo. Mas estamos atentos ao mercado.

É natural que até ao fecho do mercado possamos apresentar mais alguém, que acrescente qualidade ao atual grupo", frisou o presidente. Francisco José Carvalho não escondeu que está a ser ponderada a contratação de algum jogador neste mercado de inverno, mas sublinhou que o mais importante é segurar a atual base. "Não estamos à procura de reforços de forma desenfreada. Estou contente com o plantel e vamos tentar, se possível, mantê-lo. Mas estamos atentos ao mercado.É natural que até ao fecho do mercado possamos apresentar mais alguém, que acrescente qualidade ao atual grupo", frisou o presidente.

O Chaves está a uma vitória ou um empate da sua melhor série de sempre na 1ª Liga. Para já, a turma de Luís Castro vai com oito jogos consecutivos sem perder e pode bater na Luz o registo alcançado em 1989/90, sob a orientação de José Romão.A mira está no recorde, mas há uma enorme montanha pela frente e tem o nome do Benfica. Um rival de respeito, que não retira um pingo de ambição a Francisco José Carvalho, presidente da SAD dos flavienses."É um jogo de grau de dificuldade muito elevado, como é óbvio. Mas também é certo que estamos a preparar esse jogo para pontuar. O Chaves raramente pontuou no Estádio da Luz, fê-lo apenas em duas ocasiões, mas queremos fazer história. O Benfica é muito forte, mas vamos lutar com todas as nossas forças para trazer de lá um resultado positivo", assumiu Francisco José Carvalho, que após um início de época complicado olha agora com grande otimismo para o que falta jogar. Mas sem embandeirar em arco. "As primeiras jornadas foram complicadas, mas a equipa entrou nos eixos e nas últimas oito não perdeu nenhuma. É um registo muito bom. Está uma equipa mais sólida, mais forte. Não nos podemos esquecer de que entraram muitos jogadores, o treinador também era novo. Agora esperamos fazer uma segunda volta melhor do que a primeira. O objetivo passa por fazer melhor que na época passada e consolidar o Chaves na 1ª Liga", acrescentou o líder da SAD.

Autor: Paulo Silva Reis