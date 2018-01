O Chaves disparou na tabela classificativa e já não está longe dos lugares que dão acesso às provas europeias. O triunfo diante do V. Guimarães foi mais um belo exemplo do poderio da formação orientada por Luís Castro, mas também do sangue-frio e competência do seu capitão. Pedro Tiba bisou e tornou-se o goleador de uma equipa onde há Willian (5 golos), Platiny (4), Davidson (4), Bressan (3) e Matheus Pereira (2).Todos estes jogadores atuam em terrenos bem mais avançados do que Tiba, mas nem isso está a impedir o médio de voltar a viver uma época de sonho. Ao que Record apurou, há mesmo clubes turcos a seguir de perto o jogador, não se sabendo se pretendem ‘atacá-lo’ já em janeiro ou se podem esperar pelo verão.No início da carreira, Pedro Tiba, agora com 29 anos, já tinha revelado a sua veia goleadora. Somou 12 remates certeiros pelo Limianos e 16 pelo Tirsense, antes de dar o salto para a 1ª Liga. Em Braga marcou por cinco vezes e chegou à Seleção Nacional! Agora, em Chaves, tem sido decisivo para várias conquistas importantes. Resolveu o jogo contra o V. Guimarães aos 90’+6, algo que já tinha conseguido na deslocação a Portimão (90’+4). Em Setúbal deu o empate, de bola corrida, a 11 minutos do final da partida.

Autores: Ricardo Vasconcelos e Paulo Silva Reis