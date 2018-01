Por Chaves anda tudo empolgado com a prestação da equipa. Após um arranque difícil, também fruto do sorteio do campeonato, a equipa de Luís Castro está a mostrar em campo todas as suas potencialidades e até já se aproximou dos tão desejados lugares de acesso às provas europeias. Os adeptos do Desportivo sonham alto, mas Luís Castro tem optado por um discurso mais prudente.Mesmo assim, o treinador sabe que pode entrar para a história no jogo de depois de amanhã diante do Benfica. Uma vitória na Luz será, por si só, um facto único no historial dos transmontanos que, a confirmar-se a conquista dos três pontos, somariam, pela primeira vez, quatro vitórias consecutivas em jogos fora de casa a contar para o campeonato.Dois enormes fatores de motivação adicional para um plantel que não quer desiludir quem sempre os apoia. Luís Castro já assumiu a ambição de, pelo menos, empatar com o Benfica e até mesmo esse resultado seria histórico: nunca os transmontanos somaram oito jornadas seguidas a pontuar no principal escalão do futebol português. Em 1989/90, José Romão pontuou em sete jogos. Castro pode fazer melhor.

Autor: Paulo Silva Reis