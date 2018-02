O treinador Luís Castro está a preparar a deslocação a Moreira de Cónegos com as mesmas soluções utilizadas frente ao FC Porto, na última jornada.Estratégia sem surpresa, dada a impossibilidade física de Patrão e Jefferson, pelo que o responsável continuará a postar em Felipe Melo, Tiba e Bressan para assumir as operações na organização de jogo.

Autor: Paulo Silva Reis