A titularidade de Pedro Tiba garante a ativação do meio-campo do Chaves perante um oponente que procura até ao limite obter superioridade no corredor central. O conjunto flaviense triunfou na deslocação a Santa Maria da Feira, na última jornada, mas ainda assim Luís Castro pode ver-se obrigado a fazer duas alterações na zona nevrálgica do terreno.

Patrão está lesionado e tudo indica que Jefferson não recuperou a tempo de ser opção perante os azuis e brancos. Nesse sentido, o cenário mais provável aponta para que Tiba, de 29 anos, assuma um posto como médio interior. Em aberto, e pendente da decisão estratégica final de Luís Castro, está a posição de trinco. Jefferson é a opção principal e defrontou o Feirense nessa condição, mas tratando-se de um posto com características especiais, está sobre a mesa a possibilidade de Filipe Melo voltar à titularidade, ele que não desfruta desse estatuto há mais de três meses, devido a lesão.

Continuar a ler

Djavan na calha A utilização de Djavan como titular, frente ao FC Porto, torna-se cada vez mais provável à medida que as horas passam e alivia a pressão sobre a estratégia de Luís Castro. O brasileiro costuma arrastar problemas físicos, mas a sua presença na equipa garante solidez. Por outro lado, após o mercado de inverno, a saída de Rúben Ferreira para o Marítimo limita muito as alternativas de Castro na eventualidade de ter de mexer no flanco esquerdo. É verdade que tanto Furlan como Pedro Queirós podem ajudar nessa posição, mas o primeiro não é titular desde agosto e o português apenas disputou 8’ esta época.

Autor: Paulo Silva Reis