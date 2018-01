Artur Soares Dias é o árbitro nomeado para dirigir a deslocação do Benfica ao terreno do Sp. Braga. O jogo grande desta 18.ª jornada será, então, ajuizado pelo segundo melhor árbitro da temporada passada, que agora volta a estar mais em ação a nível nacional, após ter estado em várias provas internacionais.O juiz da AF Porto prepara-se para apitar o seu quarto jogos das águias esta temporada, somando este duelo à Supertaça diante do V. Guimarães, bem como ao Boavista-Benfica e ao V. Guimarães-Benfica. Refira-se que será a estreia de Soares Dias em encontros do Sp. Braga na presente temporada.Já para as funções de vídeo-árbitro, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou o também internacional Luís Godinho, que terá Valter Rufo como assistente. Por outro lado, Rui Licínio e Paulo Soares vão ser os assistentes de campo de Artur Soares Dias, enquanto Humberto Teixeira terá as funções de quarto árbitro.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto