Curiosamente, a equipa de arbitragem liderada por Fábio Veríssimo já tinha sentido a animosidade dos adeptos do FC Porto no período de aquecimento. Mal entrou no relvado, o juiz de Leiria ouviu uma assobiadela e todos os seus exercícios que precederam o jogo foram acompanhados por impropérios.



Fogaceiros descontentes



Por estranho que possa parecer, a atuação de Fábio Veríssimo não desagradou apenas a adeptos, jogadores, equipa técnica e dirigentes do FC Porto. Mal soou o apito final da partida de ontem, a maioria dos jogadores do Feirense correu em direção do árbitro para protestar algumas das suas decisões, o que obrigou a que... seis agentes da autoridade o escoltassem até ao balneário.



O FC Porto até venceu o Feirense por 2-1 mas não se pode dizer que o clima tenha sido de festa no final do jogo com o Feirense. Os adeptos azuis e brancos não perdoaram a atuação de Fábio Veríssimo e mostraram o seu descontentamento com os habituais cânticos insultuosos e com dezenas de cadeiras arremessadas para dentro das quatro linhas.O momento de maior tensão começou no período de descontos junto da bancada central do lado oposto aos bancos de suplentes, arrastou-se até ao apito final, alastrando-se para o topo onde estavam as claques portistas.