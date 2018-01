O Benfica, através da conta de Twitter criada para comunicar com a imprensa, pede castigos para vários jogadores do FC Porto por alegados comportamentos incorretos para as equipas de arbitragem.

A mensagem surge acompanhada por um vídeo onde se vêem alguns futebolistas a contestar decisões dos árbitros dos últimos jogos. Em causa estão Danilo, que deu dois toques na mão de Manuel Mota no jogo com o Marítimo, Felipe (que agarra a camisola de Fábio Veríssimo no jogo com o Feirense) e Brahimi, que leva o dedo à cabeça em frente a Artur Soares Dias, no recente encontro com o V. Guimarães.

