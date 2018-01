Há quem não se esqueça do que é jogar um dérbi. A mensagem de força de @adrien_silva23 para os Leões que vão dar tudo em campo #DiaDeSporting pic.twitter.com/RyrQGEZmeq — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 3 de janeiro de 2018

De Inglaterra chega uma mensagem de apoio especial para o Sporting do antigo capitão leonino Adrien Silva:Na Luz estarão 3.250 adeptos do Sporting. Através da sua página oficial no Facebook, os leões apelaram a que todos os que irão partir do Estádio José Alvalade, em cortejo, até ao reduto dos encarnados "consigam cumprir o plano de horário estabelecido, que marca a saída de Alvalade para as 18h15 ".A PSP assegurou ontem que não haverá risco acrescido pela presença do presidente do Sporting no percurso dos adeptos até ao Estádio da Luz, para o dérbi.entre a comitiva do BenficaIrão Rui Vitória ou Jorge Jesus preparar surpresas para os onzes? Confira aqui o onze provável de Benfica e de Sporting Nas redes sociais já se faz a contagem decrescente para o jogo...Boa tarde! Contagem decrescente para o grande dérbi que marca a 16.ª jornada!defrontam-se às 21H30 no Estádio da Luz, um jogo com arbitragem de Hugo Miguel . Fique connosco ao longo do dia e acompanhe a par e passo tudo o que se passa antes do apito inicial!