A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) reagiu à investigação da SIC, que esta quinta-feira deu conta de que quatro jogadores do Rio Ave foram constituídos arguidos por suspeitas de viciação de resultados, depois de terem sido ouvidos pelo Ministério Público."Fazemos monitorização, trabalhamos com as maiores referências mundiais nesta área (sportradar) e tudo o que é detetado é remetido para as autoridades", garantiu fonte oficial da FPF ao nosso jornal.Em causa está um encontro com o Feirense, relativo à 20ª jornada da última edição do campeonato. A Liga de Clubes também está a acompanhar o processo bem de perto e o Rio Ave reagiu , entretanto, com "espanto e indignação"