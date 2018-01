Gonçalo Paciência está de regresso ao FC Porto e esta segunda-feira deixou nas redes sociais uma extensa mensagem de agradecimento ao V. Setúbal, clube que, segundo diz, lhe ofereceu a possibilidade de mostrar o seu valor. Entre os elogios a José Couceiro, aos jogadores, aos dirigentes, aos adeptos e às gentes de Setúbal, Gonçalo explica que "não podia deixar de responder afirmativamente à chamada de casa"."O futebol obriga-nos, por vezes, a ter de tomar decisões difíceis, porque, seja qual for a escolha, somos forçados a deixar para trás o que já é parte de nós.Quem me conhece sabe que não poderia deixar de responder afirmativamente à chamada de Casa, o FC Porto, aquele que sempre foi o meu clube, mas sabe que o faço com a mágoa de quem deixa no Vitória uma missão inacabada e uma dívida de gratidão.Foi este o clube que me ofereceu a possibilidade de demonstrar o meu valor, foi a confiança do treinador, e grande Homem, José Couceiro, que me concedeu o tempo de jogo de que necessitava para evoluir e provar as minhas qualidades.No futebol nada se consegue sozinho: a ajuda dos meus companheiros do Vitória, assim como o carinho e o apoio das gentes de Setúbal, que me fizeram sentir em casa, foram determinantes. Foi graças a este esforço conjunto que tive a felicidade de representar o clube na Selecção Nacional, quando vesti pela primeira vez a camisola da principal equipa de Portugal.A todos, desde a Direcção ao staff de apoio, da equipa técnica a todos os meus colegas, passando por todos os sócios e adeptos do Vitória, deixo o meu sentido obrigado, por seis meses e 25 jogos que nunca irei esquecer.Obrigado @vitoriafutebolclubeoficial .Estarei sempre a torcer por vocês!"